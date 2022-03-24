"Это исторический успех" — Столтенберг о возможности расширения НАТО

Столтенберг говорит, что из-за нападения РФ на Украину безопасная среда НАТО изменилась на долго.

НАТО привержено политике открытых дверей, а присоединение новых стран к его составу является историческим успехом, расширяющим демократию и свободу во всей Европе.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам экстренного саммита Альянса в Брюсселе.

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"На сегодняшней встрече мы подчеркнули, что НАТО привержено политике открытых дверей. Расширение НАТО — это исторический успех, который расширяет демократию и свободу во всей Европе. Уже месяц прошел с начала вторжения в Украину и безопасная среда НАТО изменилась на долго", — сказал он.

Как сообщалось, из-за полномасштабного нападения РФ на Украину 24 февраля уже месяц идет война. Блицкриг Путина по захвату Украины за несколько дней провалился и дальнейшие действия захватчиков вряд ли будут иметь успех. Вместо этого РФ начала террор мирного населения.

С одной стороны, российское вторжение, по словам министра обороны США Ллойда Остина, "по сути, застопорилось", до сих пор не достигло ни одной из основных целей президента Владимира Путина. Но с другой стороны, потеряв тысячи своих военных, Путин может решить усилить бомбардировки, которые уже привели к разрушению части Украины.

Что говорят западные разведки и военные относительно развития войны в Украине, читайте здесь.

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