"Это изменит всю ситуацию": Дуда назвал "красную линию" для НАТО в войне России против Украины

"Это изменит всю ситуацию": Дуда назвал "красную линию" для НАТО в войне России против Украины

Дуда считает, что российское руководство способно прибегнуть к применению химического оружия.

Президент Польши Анджей Дуда предупредил, что использование Путиным химического оружия в Украине может стать переломным моментом для НАТО. Такие действия страны-агрессора могут побуждать НАТО пересмотреть решение не вмешиваться в конфликт в военном плане.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC.

По его словам, все надеются, что Путин не отважится использовать химическое оружие в Украине, но он все может использовать это, поскольку находится в сложной ситуации.

"Такого масштаба мир не видел со времен Второй мировой войны. Если вы спрашиваете меня, может ли Путин использовать химическое оружие, я думаю, что Путин может использовать что угодно прямо сейчас, особенно когда он в этой сложной ситуации… если он привлечет оружие массового уничтожение, это изменит всю ситуацию. Конечно, НАТО придется сесть за стол, и им действительно придется серьезно подумать, что делать, потому что тогда это становится небезопасным не только для Европы, но и для всего мира", — заявил Дуда.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Путин уже политически проиграл войну в Украине, а в военном плане он ее не выиграет.

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