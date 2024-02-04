"Это качели": в ВСУ рассказали об успехах вблизи Клищиевки на Бахмутском направлении

В течение недели украинские силы продвинулись у Бахмута и продолжили позиционные боевые действия с российскими войсками.

ВСУ имеют успехи в районе Клищиевки на Бахмутском направлении, как сообщали аналитики американского Института изучения войны (ISW), однако ситуация динамична и может изменяться.

Об этом сказал пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

Он прокомментировал сообщение Института изучения войны о том, что украинские военные имеют подтвержденные успехи под Бахмутом к востоку от Клищиевки и подтвердил эту информацию.

"По Клищиевке мы можем наблюдать действительно достаточно активные действия с нашей стороны. Действительно, мы имеем успех в продвижении, освобождении некоторой нашей территории, отбили с некоторых позиций врага и их заняли. Однако обстановка действительно очень динамичная. Это качели — сегодня мы какие-то позиции заняли, завтра они. Это тактический уровень", – объяснил Олег Калашников.

Напомним, 3 февраля ISW предоставил фото с геолокацией, которые свидетельствовали: украинские силы действовали в лесу восточнее Клищиевки (юго-западнее Бахмута на этом направлении ), которая, по предварительным оценкам, находилась под контролем россиян.

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