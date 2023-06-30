"Это как идти в наступление с луками и стрелами": Залужный объяснил, как западная авиация поможет в контрнаступлении

У российских самолетов более новое оборудование, поэтому устаревшая украинская авиация не может с ними конкурировать.

Количество самолетов, которые дежурят у западных границ Украины, вдвое превышает количество российских воздушных судов, которые бьют по позициям ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагает хотя бы несколько из них перебросить непосредственно в Украину для защиты нашего неба.

Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

На своем командном пункте У Залужного есть экран, показывающий ему все, что находится в воздухе в любой момент — авиация стран НАТО на западной границе Украины, украинские самолеты в небе над Украиной и российские самолеты на восточных границах.

"Скажем так, количество самолетов, дежурящих у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, разрушающих наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перебросить сюда?" – говорит Залужный.

По его словам, у российского парка самолетов Су-35 есть значительно лучшие радары и дальность полета ракет, поэтому устаревшие украинские самолеты не могут с ними конкурировать. В результате украинские военные на земле легко становятся мишенью для оккупантов.

"Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Зачем? Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что враг использует авиацию иного поколения. Это если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все бы сказали: "Вы с ума сошли?". Но с этим вопросом ( передачи авиации - ред.): "Нет, нет", - эмоционально высказался главнокомандующий.

Напомним, генерал Залужный также рассказал, что его "раздражают" заявления о том, что контрнаступление происходит медленнее ожидаемого, ведь украинские военные платят кровью за каждый метр продвижения на фронте. Он подчеркнул, что для более быстрого продвижения украинским военным необходимо больше оружия, в частности – истребители F-16.

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