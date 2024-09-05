"Это какая-то принципиальная позиция?": военный отреагировал на перестановки в правительстве

На должность министра по делам ветеранов Рада назначила Наталью Калмыкову.

Верховная Рада 5 сентября назначила Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины. За ее назначение проголосовали 256 народных депутатов.

На вебпортале парламента Украины отмечено, что Наталья Калмыкова имеет квалификации врача и магистра публичного управления. С 2017 года работала руководителем военного учета БО МБФ "Повернись живим".

В 2021 году занимала должность советницы по гендерным вопросам Командующего Сухопутными силами Вооруженных Сил Украины.

С 2022 по 2023 год была исполнительным директором бюджетного учреждения "Украинский ветеранский фонд" Министерства по делам ветеранов Украины.

С 27 сентября 2023 года Наталья Калмыкова работала в должности заместителя министра обороны Украины.

Это назначение прокомментировал экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.

"Что касается перестановок в правительстве, у меня пока только один вопрос: не ставить на должность министра ветеранов ветерана – это какая-то принципиальная позиция?" – написал Жорин.

Напомним, в правительстве произошла большая "перезагрузка" : Верховная Рада назначила девять министров, кроме того, должностей лишились трое чиновников.

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