"Это касается именно HIMARS": посол прокомментировала запрет ударов по РФ оружием из США

Украина и США договорились о неприменении только систем HIMARS для ударов по территории России. Остальных типов предоставленного вооружения это не касается.

Кроме того, США не устанавливали никаких ограничений по ударам Украины с помощью американского оружия по территории оккупированного Крыма.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в интервью "Европейской правде".

Так, дипломат прокомментировала заявление министра обороны Алексея Резникова об обязательствах Украины не использовать полученное от Запада вооружение для ударов по территории России. На уточняющий вопрос, косается ли это ограничение только систем HIMARS, Маркарова ответила, что "это касается именно HIMARS".

Резников также заявлял, что у Украины есть обязательство не применять западное оружие на территории РФ, однако Крыма это не касается. Посол подтвердила информацию об отсутствии ограничений по использованию западного оружия в Крыму.

Напомним, в Пентагоне сообщили, что анонсированная передача Украине 18 систем HIMARS от США продлится "несколько лет".

По мнению военного эксперта Петра Черныка, такое заявление было сделано для введения врага в заблуждение.

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