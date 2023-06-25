"Это классический пример спровоцированного искусственного путча": эксдепутат Госдумы назвал цель бунта Пригожина

Так называемый бунт основателя военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина был необходим главе Кремля Владимиру Путину для решения краткосрочных задач.

Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ (2007-2016 гг.) Илья Пономарев в прямом эфире телеканала FREEДОМ .

Эксдепутат отмечает, что Путин с помощью мятежа решал внутренние и частично внешние задачи.

Это классический пример спровоцированного искусственного путча, после которого последует закручивание гаек. Это проверка нелояльности русских элит: кто куда дернулся, кто улетел, кто остался, какие воинские части перешли, кто как себя вел. Самое важное, что Путин дополнительно совершил свой стандартный посыл по поводу меньшего зла. Это послание Западу и российским элитам и думаю, что оно сработало», – прокомментировал гость эфира.

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Несмотря на это, по мнению Пономарева, то, что Путин таким образом пытается закрыть краткосрочные задачи, закончилось неутешительным результатом для самого диктатора.

"Стратегически, я думаю, он проиграл, как у него всегда бывает. Он всегда тактику разменивает на стратегию, краткосрочные задачи на долгосрочные. Так было и с аннексией Крыма. Я думаю, что так же будет и сейчас. Краткосрочный эффект он получит, но долгосрочно все убедились, что король голый, и что это можно использовать», – резюмировал Илья Пономарев.

Напомним, глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня заявил о "марше справедливости", собрал 25-тысячную армию наемников и двинулся на Москву. Это событие вызвало резонанс в обществе и привлекло внимание мировых СМИ. ТСН.ua собрал основные положения западных СМИ о событиях в России.

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