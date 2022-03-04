"Это конкретные проявления третьей мировой": Подоляк о войне в Украине

Если россияне уничтожат города в Украине, они пойдут дальше, они будут повышать ставки, отметил заместитель председателя ОП.
Заместитель главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что военные действия на территории государства обладают явными признаками Третьей мировой войны.
Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове в пятницу, 4 марта.
"Мир уже это понимает. Просто люди не могут поверить в то, что в 2022 году может быть такая война. Вот они просто не могут в это поверить. Они сидят где-то там в каких-нибудь своих кафе, ресторанчиках в Брюсселе, например, в Амстердаме, и они думают, что это какой-то Netflix, это какой-то фильм. Они не готовы к этому, они психологически не готовы, что можно приехать и АЭРСами ударить по центру города – большого, там где 3,5 миллиона населения", – рассказал Подоляк.
"Они (мир – ред.) думали, что "великая отечественная", как называют россияне, Вторая мировая война завершилась, и они думали, что больше это не повторится точно. Они думали, что будут какие-то локальные конфликты, но не будет глобального конфликта. Сейчас есть глобальный конфликт. Они еще думают, что если они продолжат, то это будет третья мировая. Так она уже есть! Это конкретные проявления третьей мировой, все. Потому что если, например, они уничтожат города в Украине, за это будут какие-то экономические санкции, они будут жить в лагере — а ведь они любят жить в лагере, это же Российская Федерация, — то они пойдут дальше, они будут повышать ставки", — заверил заместитель главы президентского офиса.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед,
- Боевых бронированных машин – 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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