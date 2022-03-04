"Это конкретные проявления третьей мировой": Подоляк о войне в Украине

Если россияне уничтожат города в Украине, они пойдут дальше, они будут повышать ставки, отметил заместитель председателя ОП.

Заместитель главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что военные действия на территории государства обладают явными признаками Третьей мировой войны.

Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове в пятницу, 4 марта.

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"Мир уже это понимает. Просто люди не могут поверить в то, что в 2022 году может быть такая война. Вот они просто не могут в это поверить. Они сидят где-то там в каких-нибудь своих кафе, ресторанчиках в Брюсселе, например, в Амстердаме, и они думают, что это какой-то Netflix, это какой-то фильм. Они не готовы к этому, они психологически не готовы, что можно приехать и АЭРСами ударить по центру города – большого, там где 3,5 миллиона населения", – рассказал Подоляк.

"Они (мир – ред.) думали, что "великая отечественная", как называют россияне, Вторая мировая война завершилась, и они думали, что больше это не повторится точно. Они думали, что будут какие-то локальные конфликты, но не будет глобального конфликта. Сейчас есть глобальный конфликт. Они еще думают, что если они продолжат, то это будет третья мировая. Так она уже есть! Это конкретные проявления третьей мировой, все. Потому что если, например, они уничтожат города в Украине, за это будут какие-то экономические санкции, они будут жить в лагере — а ведь они любят жить в лагере, это же Российская Федерация, — то они пойдут дальше, они будут повышать ставки", — заверил заместитель главы президентского офиса.