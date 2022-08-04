"Это – космические цифры": военный эксперт назвал количество сбитых российских ракет с начала войны

С начала полномасштабной войны украинские защитники сбили более 180 крылатых ракет противника.

По мнению военного эксперта Олега Каткова, это – "космические цифры". Как он объяснил, крылатую ракету очень трудно поймать радарами, ведь она малого размера, а к тому же она еще и летит на малой высоте.

Об этом военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал на ютубе 24 канала.

"Свыше 180 сбитых крылатых ракет – это космические цифры. Специфика ликвидации такой цели состоит в том, что РЛС должна находиться рядом с такой ракетой, чтобы эффективно ее уничтожить", — сказал он.

В то же время он подчеркнул, что качественно оценить цифры сбитых крылатых ракет очень сложно.

"Если ракета летит на высоте в тысячу метров, то ее заметно очень издалека. В случае с крылатой ракетой она летит на высоте около 50 метров, поэтому дальность радара составляет 40-50 километров максимум", — говорит Катков.

По словам специалиста, крылатые ракеты обезвредили не только с помощью ЗРК, но и истребителей. Кроме этого, Катков рассказал о высокой эффективности сбития ВСУ российских ракет – это 87%.

"У нас просто пачками сбивают ребята эти крылатые ракеты, последний эпизод – из 8 ракет типа Х-101 сбили 7 снарядов. Это показатель эффективности в 87%, такие цифры высокие даже в странах НАТО", – объясняет военный эксперт.

Почему украинская ПВО не сбивает все ракеты оккупантов - читайте интервью с зенитчиком Воздушных сил на сайте ТСН.ua.

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