"Это котел": только что мобилизованные россияне уже зажаты на Херсонщине между ВСУ и Днепром

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что мобилизованные после 21 сентября россияне уже начали использовать на юге Украины как пушечное мясо.

Только что мобилизованные россияне плохо подготовлены, поэтому служат для российского военного командования только пушечным мясом.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге 6 октября.

"Да, уже есть факты появления на нашем участке так называемых "свежих мобилизованных", однако не свежих по качеству. Они не очень подготовлены и, скорее, выполняют роль пушечного мяса", — сказала она.

По словам Гуменюк, военное руководство РФ больше всего полагается на воздушно-десантные войска, которых удалось собрать немало.

Гуменюк подчеркнула, что на юге оккупанты зажаты между украинскими подразделениями и правым берегом Днепра: "если будут критически нарушены их возможности перебраться на другой берег – это котел".

Напомним, более 100 мобилизованных из Брянской области РФ, находящихся сейчас в белгородском поселке Солоты, отказались ехать на войну с Украиной.

Читайте также: