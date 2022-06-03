"Это культ смерти": Арестович поделился мыслями о российских оккупантах после 100 дней войны

По итогам 100 дней войны советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович описал свое видение российских оккупантов и правящей верхушки РФ. В частности, он отметил, что не называл бы захватчиков "ордой".

Арестович объяснил – это оскорбление "орды", а также навалившееся на Украину зло намного более давнее и непроглядное.

Своими мыслями советник главы ОП поделился в Сети 3 июня.

Он описал несколько черт российских оккупантов, о которых важно знать украинцам.

"Это культ смерти, он живет и питается смертями людей и животных. Это хуже, чем культ смерти, это культ не просто мертвых, это культ самых страшных предсмертных мучений – типа тех, которые были в Буче, когда людей убивали медленно и долго, на глазах других людей, наслаждаясь излучениями ужасающего, безграничного мрака, который, по замыслу жрецов этого культа, охватывал каждую жертву", – говорится в сообщении Арестовича.

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Он продолжил, что вышел этот культ из древних болотистых лесов вокруг Москвы, которые практиковали "культ тяжелых мучений жертв и каннибализм".

"Этот культ – ядовит, он незаметно, на уровне едва слышных испарений вползает в души людей и поднимает там не просто первобытное – черное, гнилое и страшное из всего спектра первобытного", – добавил советник главы ОП.

По его словам, главными распространителями этого культа являются российские государственные телеканалы, поэтому их вещание нужно прекращать любой ценой.

"Характерной особенностью культа является то, что ему все равно, чьими страданиями наслаждаться. Смертям своих он радуется не меньше, чем чужим – отсюда абсолютно каннибалистское отношение к своим собственным солдатам и жертвам", – пояснил Арестович.

Он отметил, что от орды в культе – способность к военной организации и экспансии, а от Европы – "цивилизованная одежда", которую он любит одевать.

Сущность описываемого культа советник главы ОП показал на устрашающей картинке.

Фото: Арестович Telegram

"Остановить этот культ можем только мы, поляки и англосаксы. Мы – потому что наша основная идея – это воля, свет и свобода, поляки – потому что эта болотная мерзость им очень хорошо знакома, они давно имели с ней дело, еще в дохристианские времена (см. соответствующих персонажей у Собковского), и именно поэтому поляки нам так помогают, англосаксы – потому что имеют опыт работы с такими культами в Африке и других местах. Битва будет тяжелой", – написал Арестович.

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Он добавил, что человечество должно покончить с оккупантами, чтобы остановить их. А вытягивать Россию с ее народами после свержения культа придется десятилетиями и всем миром.

В то же время советник главы ОП предупредил об опасности.

"Нам ни в коем случае нельзя озлобиться на этой войне, иначе этот культ победит у нас, и это будет конец. Вот почему я не давал, не даю, и не дам нам сорваться в жестокость и мучение наших врагов. Каким бы ни был соблазн. Я не дам культу заменить свет внутри нас", – резюмировал Арестович.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по итогам 100 дней войны заявил, что удалось остановить "вторую армию мира", и опубликовал фото борьбы украинцев.

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