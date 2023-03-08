"Это лицо России": Зеленский о расстреле оккупантами пленного за слова "Слава Украине"

Президент отметил, что для захватчиков нет никаких законов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расстрел оккупантами пленного.

По словам Зеленского, у оккупантов нет никаких законов. Они не поддерживают какие-либо конвенции. Этот ужасный случай показывает разницу между Россией и Украиной. Для захватчиков эта война – терроризм, пишет СNN.

"У россиян нет никаких законов войны, международного права или каких-либо конвенций. Они ничего не уважают. Для нас это война за нашу свободу, демократию, наши ценности. Для них это – терроризм, такое отношение", – сказал он.

Он также добавил, что видео с расстрелом пленного – "это лицо этой войны и лицо самой России".

Напомним, 6 марта в Сети появилось видео, на котором российские военные расстреляли украинского военнопленного за слова "Слава Украине". В Офисе президента и омбудсмен обещают расплату за это и каждое военное преступление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана начать немедленное расследование.

ТСН.ua собрал все подробности о военном преступлении оккупантов.

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