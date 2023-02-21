"Это маловероятно": в Италии ответили о возможности передачи Украине истребителей

В Италии пока не обсуждали возможную передачу Украине истребителей. Впрочем, такой шаг маловероятен.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет CNN.

Таяни отметил, что вопрос отправки Украине истребителей пока не обсуждался.

"Нам придется координировать действия с нашими союзниками, придумывать, какие самолеты им отправлять, потому что поставлять украинцам разные модели нет смысла... Мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей", — сказал Таяни.

Несмотря на это, министр отметил, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони находится сегодня с визитом в Киеве, для того чтобы выразить поддержку Украине. Вспомнил Таяни и шестой пакет санкций. Более того, через несколько недель в сотрудничестве с Францией Украине отправят зенитный ракетный комплекс Samp-T.

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Он добавил, что Италия входит в число стран, наиболее конфисковавших средства у российских олигархов.

"Мы говорим о более чем 2 миллиардах, деньгах, которые могут быть использованы для восстановления страны".

Напомним, что глава итальянского правительства Джорджа Мэлони прибыла в украинскую столицу поездом из Перемышля.

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