"Это маразм": киевляне гневно отреагировали на остановку транспорта во время воздушных тревог

Со вчерашнего дня весь столичный наземный транспорт во время тревоги должен остановиться и выпустить пассажиров, такое решение в целях безопасности принял Совет обороны Киева.

К вечеру в столице безумный ливень, но раздается воздушная тревога и транспорт практически весь останавливается, а людей выгоняют на улицу, говорится в ТСН.

Все, как следует — по решению Совета обороны Киева, со вчерашнего дня весь столичный наземный транспорт во время воздушной тревоги должен остановиться.

Водители трамваев на Подоле хоть и не рады, послушно соблюдают нововведения. Говорят, остановились в месте, которое разрешено правилами дорожного движения, а со звуком сирены всех пассажиров высадили, чтобы те пошли в ближайшее укрытие.

Впрочем, по тому же новшеству, в укрытие должен направиться и водитель, но те остаются в транспорте. «Есть соответствующие рекомендации ГСЧС, нужно отойти от автобуса, засесть за какое-нибудь укрытие, в первую очередь – обеспечить свою собственную безопасность», – говорит первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

После отбоя тревоги пассажиры могут доехать тем же транспортом, водитель должен ждать их в течение 10 минут. Те же люди, которые не успеют вернуться, могут уехать следующим транспортом. Оплачивать проезд повторно не придется в обоих случаях, об этом уже предупредили контролеров. Работа подземной части метро остается постоянной.

Большинство пассажиров нововведением возмущены. «Это маразм. Вот сейчас сюда бомбанет ракета и всех нас здесь положит», — говорит одна из пассажирок, которая, несмотря на просьбу водителя, покидать транспорт отказалась.

1 час 25 минут длилась воздушная тревога. И как только она завершилась, общественный транспорт уехал, а вместе с ним понемногу прекращается и дождь.

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