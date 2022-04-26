"Это Мариуполь, только в масштабе двух областей", — эксперт о ситуации на Донбассе и смене тактики оккупантов

"Это Мариуполь, только в масштабе двух областей", — эксперт о ситуации на Донбассе и смене тактики оккупантов

Для россиян достижение запланированных успехов на Донбассе крайне важно, поэтому они не останавливаются ни перед чем и сосредоточили на этом направлении все возможное. Враг пытается максимально использовать свое преимущество в воздухе и тяжелом вооружении.

На Донбассе оккупанты пытаются наносить ВСУ максимальное огневое поражение – плотного огня, массированного концентрированного применения артиллерии и авиации.

Об этом заявил народный депутат (Голос), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Радио НВ.

"Для россиян достижение запланированных успехов на Донбассе крайне важно, поэтому они не останавливаются ни перед чем, они сосредоточили все возможное: от вооружения до личного состава, я думаю, что по меньшей мере 90-92 БТГр (батальонные тактические группы — Ред.), которые действуют на территории Донецкой и Луганской областей, тактика их изменилась, они пытаются максимально использовать свое преимущество в воздухе и тяжелом вооружении. То есть, сначала очень серьезно работает авиация, потом работает дальнобойная артиллерия система залпового огня, потом работают танки, а затем в эти появляющиеся бреши пытаются заходить мотострелковые войска", - отметил он.

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По словам эксперта, они пытаются наносить ВСУ максимальное огневое поражение – плотного огня, массированного концентрированного применения артиллерии и авиации. На предыдущих боях ни на Северском, ни на Южном направлении, ни на Слобожанском направлении такого до сих пор не было. То есть, это очень плотный огонь, очень концентрированный огонь. После этого они пытаются вытеснить наших военных с тех позиций, которые они перед этим полностью разрушают.

"Они не останавливаются перед массовым разрушением населенных пунктов. То есть, если речь идет об окраинах или даже о пригороде или центре того или иного населенного пункта — их это не останавливает. Они наносят массированные авиационные удары, не останавливаясь перед жертвами среди гражданского населения. Это Мариуполь, только в масштабе двух областей. Для украинских войск — это очень серьезный и существенный экзамен на умение вести столь жесткие бои — позиционные, оборонные — под очень плотным артиллерийским и авиационным огнем", — сказал Рахманин.

По словам нардепа, учитывая, что преимущество в воздухе у россиян очень существенно – с одной стороны, а с другой стороны у них боекомплект, что касается тяжелой артиллерии – больше – то для ВСУ это серьезный экзамен.

"Определенные локальные успехи, которые есть у врага, они носят тактический характер, то есть никаких оперативных или стратегических целей они не достигли. Они до сих пор не взяли под контроль Попасную, они не существенно продвинулись в направлении Северодонецка, им не удалось взять под контроль Барвинково и они очень медленно продвигаются в направлении Славянско-Краматорской агломерации", - отметил он.

Рахманин подчеркнул, что у врага есть определенные успехи. Они цепляются за тот или иной населенный пункт, но цепляются через огромные потери среди личного состава.

Также он рассказал, что смена тактики началась где-то с середины апреля.

"Когда говорят, что началось наступление на Донбасс – это манипуляция, потому что на Донбассе наступление началось 24 февраля и не прекращалось ни на один день. Они собирались подготовить достаточно мощную ударную группировку в начале апреля. По их планам, они должны были ее сформировать где-то 4-5 апреля. Когда это не удалось, им понадобилось еще недели-полторы-две для того, чтобы нагнать туда определенное количество вооружения и личного состава. Более того, они отказались от предыдущей тактики, предполагавшей, что обескровленные БТГр будут перемещены в Россию, а передадут свежее. Поскольку свежих в должном количестве и комплектации у них не находилось, они делали проще. Те БТГр, которые работали на Черниговщине и Киевщине, выводили сначала в Беларусь, а затем в Белгородскую область. Там им давали пару дней на отдых, доукомплектовывали бойцами, которых "выдергивали" из других подразделений или пунктов постоянной дислокации, и снова отправляли в бой только на другое направление", — отметил он.

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По словам Рахманина, у них не хватило времени и даже сейчас, потому что огромное количество БТГр есть, которые укомплектованы на 60%, на 65%. То есть комплектность БТГр ниже, чем в начале войны. Им удалось провести скрытую мобилизацию, им удалось "выгрызть" определенные силы, но им удается это гораздо сложнее, чем они планировали. Потенциал у них есть, условно говоря, пару десятков БТГр они еще способны сформировать в случае необходимости.

"Что касается активизации будущего наступления, я думаю, что оно планируется, потому что из-за неудачных для них погодных условий они планируют, что где-то 26-27 апреля почва дополнительно подсохнет и они смогут продвигаться быстрее", — резюмировал эксперт.

Ранее министр Вооруженных Сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Россия сосредоточила свои военные усилия на Донбассе после того, как не смогла достичь своих целей на севере Украины. Эти две силы гораздо более сбалансированы на Донбассе, чем в Киевской области, поскольку украинцы имеют преимущество в виде оборонных позиций. У Украины есть все шансы отстоять Донбасс. Этот регион будет очень крепким орешком для россиян.

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