"Это мерзость": Макрон отреагировал на ракетный удар по вокзалу Краматорска

"Это мерзость": Макрон отреагировал на ракетный удар по вокзалу Краматорска

Семьи, ожидавшие выезда, пережили немыслимое, заявил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ракетный удар по вокзалу Краматорска и пообещал поддерживать расследования по всей Украине, чтобы обеспечить справедливость.

Об этом французский лидер написал в Сети.

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"Жертвы в Краматорске, Буче, Мариуполе и Харькове – в наших мыслях. По всей Украине мы будем поддерживать расследование, чтобы обеспечить справедливость. Наши мысли направлены на семьи, которые продолжают бежать. Мы будем приветствовать их в нашем Союзе, нашем Союзе мира", – говорится в сообщении Макрона.

"Украинское мирное население убегает от худшего. Их оружие? Коляски, мишки и чемоданы. Сегодня утром на железнодорожном вокзале Краматорские семьи, ожидавшие выезда, пережили немыслимое. Десятки погибших, сотни раненых. Это мерзость", — добавил президент Франции.

Вещи в Краматорске, Бухе, Мариуполе и Харкиве есть в нас. Через Украину, мы будем поддерживать investigations для обеспечения justice is done. Наши thoughts go out to the families которые continue to flee. Мы будем благодарить их к нашему союзу, нашему союзу мира. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2022

Напомним, утром 8 апреля российские войска нанесли ракетный удар с "Точки-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. Именно в это время происходила эвакуация гражданских.

В результате удара по краматорскому вокзалу погибли 50 человек, из них пятеро – дети.

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