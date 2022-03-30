"Это место просто уничтожается": в Пентагоне оценили ущерб от российской бомбардировки Мариуполя

"Это место просто уничтожается": в Пентагоне оценили ущерб от российской бомбардировки Мариуполя

Оккупанты разрушают всю гражданскую инфраструктуру в городе – дома, больницы, места отдыха.

Минобороны США отмечает, что в результате бомбардировки блокадного украинского Мариуполя, осуществляемого российской армией, нанесен сокрушительный ущерб гражданской инфраструктуре города.

Об этом во время брифинга в среду, 30 марта,сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, ущерб, нанесенный Россией бомбардировками в Мариуполе, является разрушительным для города.

"Это место просто уничтожается с точки зрения инфраструктуры в результате мощных российских авиаударов", — сказал Кирби.

Спикер Пентагона уточнил, что значительный ущерб нанесен "жилым домам, больницам, местам отдыха, паркам — всему".

Напомним, в Сети показали свежие спутниковые снимки Мариуполя. На них видно, что в центре города были разрушены кварталы.

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