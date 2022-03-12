"Это могло произойти в другой столице, не только стран НАТО, но и ЕС": премьер Хорватии о падении беспилотника

Он подчеркнул, что инцидент с беспилотником – это очевидная угроза ЕС и НАТО.

Сейчас завершается расследование на месте крушения беспилотного летательного аппарата в Яруне, в Хорватии.

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что падение беспилотника – явная угроза ЕС и НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина. Он отметил, что в результате падения никто не пострадал, только повреждено около сорока машин на стоянке. Службы сейчас изучают этот самолет, чтобы узнать, есть ли в нем какие-нибудь полезные данные.

"Это могло произойти в другой столице, не только стран НАТО, но и ЕС. Это мог быть Будапешт, Братислава или Любляна. Мы должны активизировать сотрудничество, чтобы вовремя информировать страну о том, что происходит что-то подобное. Было ли это случайно или намеренно, мы до сих пор не знаем", – заявил премьер-министр Хорватии.

По словам Пленковича, беспилотник прошел Румынское, Венгерское и хорватское воздушное пространство. Не исключено, что он был запущен с территории Украины, из Крыма.

"Мы не можем терпеть эту ситуацию, и она не должна происходить. Это была четкая и недвусмысленная угроза, которую необходимо устранить. Мы должны позаботиться, чтобы этот инцидент не повторился. Мы не умаляем этот инцидент, мы будем говорить во всех органах НАТО и предоставим доказательства на всех уровнях", — сказал Пленкович.

Напомним, 10 марта в Хорватии упал беспилотник.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, кому он мог принадлежать и как туда залетел.