"Это момент второй операции" - польский аналитик о следующих шагах РФ в войне против Украины

Эксперт указывает, что Путин не просто так рисковал и его "половинчатые решения" не интересуют.

Стратегическая цель россиян в войне против Украины не изменилась – агрессор по-прежнему стремится захватить всю Украину. Поэтому россияне могут повторить атаку на Киев, что может потребовать использования направления из Беларуси.

Об этом сказал польский аналитик Криштоф Войчал в интервью Wirtualna Polska.

По его мнению, "если бы Путин знал, что трехдневная операция превратится в многомесячную войну, он лучше бы подготовил армию к поставленному перед ней заданию".

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"Мой тезис состоит в том, что второе наступление на Киев не только состоится, но и будет поддержано силами белорусской армии. Я говорил и писал об этом в мае прошлого года, когда многие комментаторы уже анонсировали победу Украины. Путин не просто так политически рисковал, объявляя мобилизацию, чтобы не использовать сотни тысяч призывников для достижения полной победы. Половинчатые решения кремлевские власти не интересуют", — отметил он.

По его мнению, предвестники будущих событий следует видеть в Беларуси.

"Информация по этому направлению имеет решающее значение для правильного и заблаговременного прочтения намерений Путина, а также для предсказания "нулевого часа". Это момент второй операции по Киеву", — добавил польский аналитик.

По словам Войчала, вопрос лишь в том, вступит ли Беларусь в войну с нынешним диктатором Лукашенко.

"Вопрос только в том, вступит ли Беларусь в войну с Александром Лукашенко у руля — его маневрирование в сторону Путина заставит изменить режим в Минске", — подытожил он.

Что происходит в Беларуси

В понедельник, 16 января, начались совместные авиаобучения России и Беларуси. Ожидается, что обучение продлится до 1 февраля.

Перед учебами в Беларуси взялись срочно модернизировать казармы для российских летчиков.

Общие маневры вызвали опасения в Киеве и западных столицах, поскольку Россия может использовать Беларусь для начала нового наземного наступления на Украину. Особенно тревожит то, что в феврале 2022 года Беларусь уже проводила подобные военные учения.

По состоянию на 16 января Украина не фиксировала увеличение группировок российских и белорусских войск на территории РБ вблизи границ. Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко указал, что также еще не было никаких мер в рамках объявленных совместных авиаучений России и Беларуси.

В ISW говорят, что на границе Беларуси с Украиной находится враждебная сила, но вариант нападения может быть запасным в России . Поэтому там считают прямое участие Минска в войне против Украины маловероятным.

В Пентагоне пока не видят признаков наступательных действий со стороны Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что эти учения направлены на то, чтобы напугать белорусский народ возможностью войны и отвлечь внимание украинцев. Сейчас она сомневается в возможности повторения сухопутной атаки против Украины с территории Беларуси. Впрочем, Тихановская указывает, что продолжение ракетных ударов вполне реальный сценарий.

Между тем, глава Ровенской ОВА Виталий Коваль 17 января предупредил, что авиаобучение в Беларуси повлияет на ритм жизни всей Украины, и что один из таких тренировочных полетов может стать нетренировочным.

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