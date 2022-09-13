"Это мощный сигнал Путину": военный эксперт объяснил, могут ли успехи ВСУ активизировать международную поддержку Украины еще больше

Успехи украинских военных могут активизировать международную поддержку Украины еще больше.

Успешные действия украинских военных, освобождающих территорию нашего государства от оккупантов, могут активизировать международную поддержку еще больше.

Об этом в эфире 1+1 рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, действия украинских военных на фронте могут активизировать международную поддержку с новой силой.

"Если мы проследим передовицы мировых СМИ, мы увидим фактически восторг от действий украинских войск. Особенно по контрнаступлению на Харьковщине и деоккупации территорий. Это еще один аргумент, в который мир должен верить в Украину и наращивать поддержку. Кроме того, мы можем увидеть, что на сегодняшний день отдельные государства еще больше становятся к тому, чтобы разделить с нами вкус этих победных битв и признать свои достижения и привлечения к этим событиям", — подчеркнул Александр Мусиенко.

Он также добавил, что между Украиной и другими государствами-партнерами образовался практически военный союз, предусматривающий не просто меморандум, а соглашение, ратифицированное парламентами разных стран.

"Это достаточно мощный сигнал Путину, что вокруг Украины сплачивается все больше цивилизованных стран, готовых оказывать предметную поддержку. А Россия остается с Северной Кореей и Ираном", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что Украинские спецназовцы из ПТРК филигранным выстрелом уничтожили вражескую БМП.

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