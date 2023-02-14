"Это моя история на всю жизнь": что известно о раненом пилоте, уничтожившем вражеский дрон (фото)

Украинский пилот Дмитрий Шкаревский получил ранение во время выполнения боевого задания. Боец выложил фото и рассказал об операции.

Об этом Шкаревский написал в Instagram 13 февраля.

"Я чудом жив! Благодарю вас всех за теплые слова, поддержку и переживания! Мое самочувствие, конечно, желает быть лучше, но самое худшее точно позади. Это моя история на всю жизнь", – говорится в сообщении.

Пилот также сообщил, что 14 февраля у него запланирована операция и предстоит очень долгий путь реабилитации: "Но верю, что все будет ок".

О ранении своего мужа несколько дней назад рассказала в Сети жена Шкаревского Лилия. Она указала, что пилота "сбили".

"Сегодня я проснулась от сообщения, которое было отправлено в 4 часа утра — "я живой". Не сильно придала этому значение, но чуть удивило, почему ты пишешь именно так, потому что всегда было: "все хорошо, прилетел, ложусь спать". Еслы бь я только знала, что тебя сбили, а я спала…" – говорится в сообщении жены пилота.

Она отметила, что публикует свое сообщение, чтобы украинцы знали, какой ценой на войне все дается защитникам.

"Сейчас еду к тебе в больницу, целый день сдерживаю слезы, потому что надо всех вокруг успокоить, даже наш Тедди понимает, что что-то не так. Не знаю, зачем я это пишу, но просто хочется, чтобы вы знали, какой ценой это все. Как тяжело ждать… Но не просто ждать откуда-то там, а бояться, чтобы дождаться…", – подчеркнула Лилия.

Заметим, что днем 14 февраля в сториз на Instagram-странице Шкаревского было опубликовано видео, из которого становится понятно, что пилоту уже провели операцию и он отходит от наркоза.

Скриншот с видео

Добавим, что защитник украинского неба активно ведет страницу в соцсети. Известно, что в 2019 году Шкаревский окончил Харьковский университет воздушных сил. Во время войны совершал боевые вылета на самолете МиГ-29.

Напомним, в декабре 2022 года украинский военный летчик майор Владислав Ворошилов с позывным Karaya напомнил о цене свободы для украинцев и опубликовал фото со своим ранением после выполнения задания.

Добавим, что президент Владимир Зеленский присвоил Ворошилову звание Героя Украины. Известно, что 12 октября Karaya уничтожил пять иранских дронов и вражеские ракеты над Винничиной. Из-за повреждения самолета пилот катапультировался, предварительно отведя истребитель от населенного пункта.

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