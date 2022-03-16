"Это может быть засада": в Минобороны рассказали, какие хитрости используют оккупанты, чтобы обмануть украинцев

"Это может быть засада": в Минобороны рассказали, какие хитрости используют оккупанты, чтобы обмануть украинцев

Во время войны нельзя верить, в частности, оппозиции РФ и публичному осуждению Путина его гражданами.

Россияне не только наносят удары по жилым домам Украины, убивая людей, но и ведут информационную войну, хоть и не удачную. Чтобы разгромить врага, следует придерживаться главного правила информационной безопасности во время войны — не верить источникам информации врага.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Таким источником информации может быть не только СМИ или соцсети, но и обычные люди. Не ищите в информационном поле врага лояльных к Украине, сочувствующих, понимающих и осуждающих действия российской власти. Нынешние инструменты информационной войны позволяют таких персонажей искусственно создавать, или использовать условно искренних вне их воли путем профессионального влияния на них", — сказала она.

Маляр призывает:

Не верить в акции протеста на центральном российском канале, программная сеть которого пишется в Кремле.

программная сеть которого пишется в Кремле. Не верить никаким извинениям, посыпаниям головы пеплом, слезам, упоминаниям об исторических корнях, общем прошлом, месте рождения в Украине и т.д.

Не верить в войну публичному осуждению Путина его согражданами. Это может быть засада.

Это может быть засада. Не верить во время войны оппозиции враждебной стране. Это тоже может быть засада. И они не должны любить вашу страну больше своей, даже несмотря на диктаторский режим на их родине.

"Представьте, что информационное поле заминировано. И чтобы в ваше сознание не попала мина замедленного действия, идите только по дороге официальной информации из украинских источников и не контактируйте с информацией с территории врага. Мы же с вами не только сильны, но и умны!", – подытожила она.

Напомним, в Министерстве обороны Украины призвали граждан не работать корректировщиками во врага. Как ненароком не стать корректировщиком огня для оккупантов: 16 правил от Минобороны.

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