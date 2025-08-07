ТСН в социальных сетях

"Это может остановить Россию за полгода": Луценко о самом эффективном оружии сопротивления

Игорь Луценко призвал к срочному запуску государственной программы технологического превосходства. По его словам, это способно остановить Россию уже через полгода.

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко призвал украинские власти сделать ставку на технологический прорыв, который позволит остановить российскую агрессию в ближайшее время.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському".

По его словам, у Украины есть все предпосылки для стремительного развития оборонных технологий: собственные высококвалифицированные специалисты, поддержка со стороны иностранных партнеров и поставки техники. Но, как отметил Луценко, сейчас государство не ставит перед производителями оружия никаких конкретных тактико-технических задач, не говоря уже о системной программе технологического достоинства.

"У нас есть огромный технологический потенциал, отличные украинские и зарубежные компании, правительства, которые спонсируют производителей. Надо просто принять решение и поставить перед ними задачи - и уже через полгода будут новые дроны, новые мины. Россия будет вынуждена остановиться", - считает Луценко.

Он добавил, что такая инициатива не должна оставаться исключительно в зоне ответственности волонтеров и активистов:

"Нам нужно побеждать Россию в технологической войне. У нее государственная программа наступления. А у нас нет даже черновика на бумаге".

По мнению Игоря Луценко, именно государство должно взять на себя роль координатора и заказчика новой технологической стратегии сопротивления, что позволит не только удерживать врага, но и опережать его на поле боя.

Ранее ТСН.ua сообщил, что Украина может получить наступательное оружие от США. Речь идет, в частности, о высокоточных ударах по важным целям на территории РФ.

