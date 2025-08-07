- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 503
- Время на прочтение
- 2 мин
"Это может остановить Россию за полгода": Луценко о самом эффективном оружии сопротивления
Игорь Луценко призвал к срочному запуску государственной программы технологического превосходства. По его словам, это способно остановить Россию уже через полгода.
Соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко призвал украинские власти сделать ставку на технологический прорыв, который позволит остановить российскую агрессию в ближайшее время.
Об этом он рассказал в интервью "Громадському".
По его словам, у Украины есть все предпосылки для стремительного развития оборонных технологий: собственные высококвалифицированные специалисты, поддержка со стороны иностранных партнеров и поставки техники. Но, как отметил Луценко, сейчас государство не ставит перед производителями оружия никаких конкретных тактико-технических задач, не говоря уже о системной программе технологического достоинства.
"У нас есть огромный технологический потенциал, отличные украинские и зарубежные компании, правительства, которые спонсируют производителей. Надо просто принять решение и поставить перед ними задачи - и уже через полгода будут новые дроны, новые мины. Россия будет вынуждена остановиться", - считает Луценко.
Он добавил, что такая инициатива не должна оставаться исключительно в зоне ответственности волонтеров и активистов:
"Нам нужно побеждать Россию в технологической войне. У нее государственная программа наступления. А у нас нет даже черновика на бумаге".
По мнению Игоря Луценко, именно государство должно взять на себя роль координатора и заказчика новой технологической стратегии сопротивления, что позволит не только удерживать врага, но и опережать его на поле боя.
