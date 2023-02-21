"Это может продолжаться долго, и много еще будет трагедий": Байден призвал поддерживать Украину

Президент США подчеркнул, что Россия ответственна за эту войну: это военные преступления против человечности, которые продолжаются со стороны РФ.

Защита свободы – это не то, что можно сделать за день или неделю. Это – длительный процесс. И Украина и дальше борется против этой долговременной войны. Это может продолжаться долго, и много еще будет трагедий.

Об этом президент США Джо Байден сказал, выступая в Варшаве во вторник, 21 февраля.

Потому Байден призвал партнеров поддерживать Украину.

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"Я хотел бы поприветствовать всех, кто поддерживает Украину по всей Европе. Пожалуйста, делайте это дальше. Польский бизнес, гражданское общество, а также первая леди республики Польша также показывали и помогали украинцам… Я хотел бы всех поблагодарить. Мы все здесь партнеры", – сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что РФ ответственна за эту войну: "Это военные преступления против человечности, которые продолжаются со стороны России".

Байден отметил, что партнеры могут гордиться тем, что делали в течение прошлого года, но нужно быть честными: защита свободы – это не то, что можно сделать за день или неделю.

"Это очень длительный процесс. И Украина и дальше будет бороться против этого долгого нашествия войны. Это может продолжаться долго, и много еще будет трагедий. Наши партнеры, наши союзники, Соединенные Штаты будут поддерживать Украину в их борьбе за свою независимость", — резюмировал президент США.

Напомним, Байден в Варшаве сделал важное заявление по НАТО и России.