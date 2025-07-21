Это может сломать веру россиян в Путина: экс-офицер сказал, что делать Украине

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Определенное влияние на ход войны и потерю доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину могли бы иметь украинские атаки по Московской и Ленинградской областях страны-агрессора, которые являются ключевыми. Правда, шансов на это немного.

Такое мнение заместитель гендиректора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы, экс-офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский высказал в эфире телемарафона.

Храпчинский ответил не вопрос, может ли Украина наносить удары дальнобойным оружием по всей территории России, и повлияет ли на ситуацию перенос войны на территорию врага.

Реклама

«Есть такая возможность, но, во-первых, надо на самом деле масштабировать наши способности и создать условия для того, чтобы украинские компании вместе с европейскими компаниями объединяли свои усилия и создавали уже технологии, которые будут обходить российскую ПВО», — сказал эксперт.

По его словам, когда россияне слышат работу своей противовоздушной обороны, взрывы — это оказывает на них определенное давление. Храпчинский назвал главную цель такого давления.

"Главная цель не в том, чтобы российский народ страдал, а в том, чтобы российский народ начал понимать, что Путин его обманывает. И тогда, когда царь будет плохой, тогда они будут предпринимать какие-то действия. Но мы говорим об электорате, который есть в Московской или Ленинградской области… Это крупный бизнес, так сказать, олигархи», — рассказал заместитель гендиректора компании-производителя средств РЭБ.

Он добавил, что такое психологическое давление на население РФ может возникнуть тогда, когда Силы обороны Украины каждые три дня будут устраивать массированные атаки по Московской и Ленинградский областях. Правда, у Храпчинского есть определенные сомнения.

Реклама

"Но мало в это верю, потому что мы знаем, как россияне стреляются в окопах, понимаем, что они готовы за это умирать, и пойдут ли они на какие-то изменения… Тем не менее, надо продвигаться в этом направлении тоже», — высказался экс-офицер.

Напомним, 18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны готовят новые дальнобойные удары по территории России, которые будут ощутимыми для врага.

Заметим, в ночь на 20 июля дроны в очередной раз устроили атаку на Москву. Из-за дроновой угрозы аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» временно не обслуживали рейсы. Это создает существенные неудобства для российских пассажиров и огромные убытки для авиаперевозчиков.

Кроме того, в Минобороны России информировали, что в ночь на 21 июля силы ПВО якобы сбили 74 беспилотника над разными регионами страны, в том числе 23 — над Московской областью. В Ростовской области была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Реклама