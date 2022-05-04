Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Это может вызвать шок": военный эксперт рассказал, чего ждать от Путина 9 мая

Дата публикации
Просмотры
712
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Это может вызвать шок": военный эксперт рассказал, чего ждать от Путина 9 мая

Associated Press

Военный эксперт Олег Жданов считает, что кремлевский диктатор Путин вряд ли объявит 9 мая о начале общей мобилизации в России.

По его словам, общий мобилизационный ресурс в РФ составляет около 17-18 миллионов человек.

Об этом Жданов рассказал в эфире "Радио НВ".

"Куда они их призовут? Где они примут столько оружия? Поэтому я думаю, что мобилизация вряд ли будет объявлена.

Часть общества РФ надеется, что Путин на 9 мая объявит какие-то хорошие новости, в том числе по окончании "специальной военной операции в Украине". А мы говорим, что он объявит мобилизацию. Это может вызвать шок и неадекватную реакцию со стороны российского общества", – считает Жданов.

При этом эксперт допустил объявление мобилизации в приграничных с Украиной частях России.

"И очень об этом не будут распространять в СМИ. А 9 мая они проведут на каких-то своих исторических нарративах, как всегда, в предыдущие годы", — добавил он.

Как быть максимально эффективными на своем месте во время войны

Как быть максимально эффективными на своем месте во время войны

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о трех возможных сценариях наступления кафиров.

Читайте также:

Следующая публикация