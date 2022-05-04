"Это может вызвать шок": военный эксперт рассказал, чего ждать от Путина 9 мая

"Это может вызвать шок": военный эксперт рассказал, чего ждать от Путина 9 мая

Военный эксперт Олег Жданов считает, что кремлевский диктатор Путин вряд ли объявит 9 мая о начале общей мобилизации в России.

По его словам, общий мобилизационный ресурс в РФ составляет около 17-18 миллионов человек.

Об этом Жданов рассказал в эфире "Радио НВ".

"Куда они их призовут? Где они примут столько оружия? Поэтому я думаю, что мобилизация вряд ли будет объявлена.

Часть общества РФ надеется, что Путин на 9 мая объявит какие-то хорошие новости, в том числе по окончании "специальной военной операции в Украине". А мы говорим, что он объявит мобилизацию. Это может вызвать шок и неадекватную реакцию со стороны российского общества", – считает Жданов.

При этом эксперт допустил объявление мобилизации в приграничных с Украиной частях России.

"И очень об этом не будут распространять в СМИ. А 9 мая они проведут на каких-то своих исторических нарративах, как всегда, в предыдущие годы", — добавил он.

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