"Это мясорубка, труп на трупе лежит": Сырский показал допрос пленного "вагнеровца"

"Вагнеровец" рассказал, что его оставили раненого в окопе свои же сослуживцы.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео допроса плененного "вагнеровца", захваченного в районе Бахмута.

39-летний Денис Ватрушев из Ханты-Мансийского округа был завербован в ЧВК "Вагнер" в одной из колоний Тюмени, где отбывал наказание за убийство.

В бою под Бахмутом зек получил тяжелое ранение – минно-взрывную травму ноги и был брошен своими сослуживцами. Ватрушев просидел раненым 4 дня, пока не попал в плен. Пленный рассказал, как его бросили, а также об огромном количестве погибших "вагнеровцев", которых бросают в "мясорубку", даже не забирая назад тела.

"Это мясорубка. Здесь можно идти только в одну сторону. Шанс 1 со ста, что выберетесь оттуда живыми. Окоп смерти – там труп на трупе лежит. Даже трупы не выносят. Эвакуации нет. Я четыре дня ранен в окопе сидел. Меня оставили свои же. Поэтому хочу передать им, что они козлы и ур*ды", – отмечает завербованный зек.

Также он рассказал, что в ЧВК "Вагнер" питания как такового нет. Сухпайки до завербованных зеков не доходят, поэтому они ищут пищу и воду самостоятельно.

Кроме того, упомянул и об "обнулении" — так называют казни "вагнеровцев", которые отказались выполнить приказ командования.

Ранее сообщалось, что россиянин под Бахмутом сдался украинскому дрону в плен после самоубийства его сослуживцев.

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