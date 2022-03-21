"Это на нас Россия напала?": Елена Кравец рассказала, как общается с детьми о войне

"Это на нас Россия напала?": Елена Кравец рассказала, как общается с детьми о войне

Также она рассказала о благотворительных концертах в Европе.

Каждый день с 10:00 до 13:00 в прямом эфире YouTube и в эфире телеканала ТЕТ продолжает выходить проект "Сніданок. Онлайн".

Шоу во время войны продолжает поддерживать украинцев в такое сложное для нашей страны время.

пресслужба каналу "1+1"

Эксклюзивно в эфир "Сніданок.Онлайн" присоединилась актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец. Сейчас она работает на информационном фронте: озвучивает мини-ролики и сказки в онлайн-школе "Паляниця", где детям остроумно и весело объясняют реалии сегодняшнего времени, кто такие мародеры, джавелин и прочее.

Елене с детьми и родителями пришлось покинуть Украину, а ее муж продолжает находиться в Киеве. Актриса рассказала, что планирует приобщиться к благотворительным концертам в Европе.

"Мы с ребятами, оказавшимися за пределами страны, решили сделать ряд благотворительных концертов по Европе и все заработанные деньги отправить нашей стране. С 1 апреля мы начнем, концерты будут называться "Доброго вечора, ми з України", у вас запланированы и онлайн-трансляции", — поделилась Елена Кравец.

По словам актрисы, в концерте примут участие разные комики, а также музыканты. Анонс концертов состоится в скором времени.

Младшие дети Кравец, 5-летние Ваня и Катя, находятся вместе с ней за границей. Участница "Квартал 95" делится: дети понимают, что они не дома.

"Ваня все почувствовал очень быстро. Я сначала пыталась найти слова, объясняла, почему мы ночуем вне дома, почему переезжаем. А потом он сказал: "Мама, а там в Киеве взрывы? Это на нас Россия напала?". Я признаюсь, что даже немного задрожала... Сын говорит: "Так надо нам не сюда ехать, а в Россию. И там им все сказать в глаза и президенту навалять". То есть они все понимают. Катя больше закрывается от этой информации, видит нас всех – и ей уже хорошо. Но они очень хотят домой, как и мы все. И я их заверяю, что мы скоро вернемся, все будем вместе и будет много работы в Киеве, нужно будет восстанавливать наш город и страну", — рассказала актриса.

пресслужба каналу "1+1"

Елена призналась, что сейчас очень скучает по весеннему Киеву, по людям и жизни, когда ты не считаешь дни.

Также к онлайн-эфиру приобщился психолог Сергей Чуднявцев. Он рассказал, как психика ребенка реагирует на войну и как с ними нужно общаться. По словам специалиста, подростки довольно тяжело воспринимают свое состояние и в мирное время, поэтому во время каких-то критических моментов, как сейчас, они больше готовы к переживаниям, чем взрослые.

"Подростки переживают и страх, растерянность, отчаяние, но для них это более привычное состояние, поскольку они их сопровождают весь подростковый период. Но когда это состояние обостряется, становится еще более интенсивным, подростки проявляют его в очень необычной форме: например, могут стать очень раздражительными... или очень обидчивыми, очень уязвимыми. Но поведение взрослого в таком случае должно быть противоположным. Это абсолютное спокойствие, позитив, невозмутимость, будто вообще ничего не происходит", — порекомендовал психолог.

Подобными проявлениями подростки пытаются защитить взрослых, переключить их на что-нибудь другое, не на войну. Специалист просит быть с подростками максимально честными, не скрывать свои страхи и переживания перед ними. Поскольку родители для подростка – это модель взрослости, как можно выражать собственные эмоции и переживать свои состояния.

К "Сніданку. Онлайн" присоединился и вертебролог Алексей Казаков, поделившийся советами по обустройству места для сна в укрытии. Как говорит специалист, в первую очередь нужно оградить важные органы от возможного переохлаждения: голова, шея, поясница и стопы ног.

"Об обустройстве спального места, надо сделать поверхность более мягкой, добавить какой-то коврик. И ложиться на сторону левую или правую в позе эмбриона, свернув ноги под живот для того, чтобы максимально сохранить тепло, и придумать какую-то импровизированную подушку, например с одежды или из подушки, используемой для путешествий", — рассказал Казаков.

Часто из-за сна на жесткой поверхности у человека затем болит спина. В таком случае специалист советует растереть места, где расположены нервные окончания и сосуды на той стороне, где человек спал. Также следует попытаться эти места согреть с помощью мази или спиртового раствора. Однако сильная боль, которая не снимается по таким методам и таблеткам, лучше не трогать, а при возможности обратиться к медицинскому работнику.

пресслужба каналу "1+1"

Каждый день зрителей "Сніданку. Онлайн" ждут советы от профильных специалистов, оперативная информация и свежие новости об Украине, включение звезд и прочее. В такое сложное для страны время, пока весь украинский народ встал на защиту родной земли, команда утреннего проекта нашла возможность быть рядом со своими зрителями и поддерживать их в самых сложных обстоятельствах. Завтра в связи с комендантским временем, которое начинает действовать с 20:00 21 марта и продлится до 7:00 23 марта в Киеве и Киевской области, "Сніданок. Онлайн" не выйдет.

В среду не пропустите проект с 10:00 до 13:00 на YouTube-канале "Сніданок с 1+1" и в эфире телеканала ТЕТ.