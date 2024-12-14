"Это начало масштабных испытаний для всей западной цивилизации": Жорин предупредил Европу

Россияне имеют огромные военные ресурсы, которые необходимо уничтожить, прежде чем они доберутся до наших партнеров. В то же время, Европе уже сейчас необходимо задуматься и начать подготовку к возможным "масштабным испытаниям для всей западной цивилизации".

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Жорин прокомментировал данные о потерях россиян в наступательной операции в Покровском направлении, о которых рассказал военный аналитик Владимир Даценко.

Даценко отметил, что в попытках захватить Покровск Россия потеряла больше танков, чем у любой страны Европы есть сейчас в своей армии, а потери среди личного состава только на этом направлении превышают численность армии Великобритании.

"Если Россия может потратить больше ресурсов на один Покровск, чем большинство стран могут собрать для защиты всех своих территорий — может этим странам уже пора о чем-то задуматься?", — заявил военный.

Он отметил, что Кремль и российское военное командование не пытаются беречь ресурсы, теряют "при необходимости" десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники.

"На фоне этих цифр и поведения [россиян – ред.], Европа должна серьезно пересмотреть свои оборонные бюджеты, наращивать общий военный потенциал. Потому что война в Украине — только начало масштабных испытаний для всей западной цивилизации", — отметил Жорин.

Он добавил, что сейчас лучшим вариантом для западных союзников Украины является адекватная военная помощь, которая позволит нашим Силам обороны уничтожать огромные военные ресурсы России.

"Все задержки и "размышления" о поставках оружия позволяют [оккупантам – ред.] продвигаться дальше и получать опыт для будущих войн", — предупредил Максим Жорин.

Напомним, россияне фактически обошли Кураховское водохранилище. Военный обозреватель Денис Попович считает, что пока нет смысла держать "карман" к югу от Курахового в районе Успеновки. Нужно оттуда отходить.

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