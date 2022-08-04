"Это — начало Третьей мировой": Зеленский — о страшных последствиях победы Путина в войне в Украине

В случае победы российского президента Владимира Путина в войне против Украине может начаться Третья мировая.

Глава государства Владимир Зеленский уверен, что возможная победа Путина в Украине развяжет руки другим диктатором в мире, которые начнут военные действия.

Об этом Зеленский сказал в ходе общения с представителями африканских СМИ в четверг, 4 августа.

"Если Путин победит в этой войне – это начало Третьей мировой войны. Я в этом уверен – великие автократии мира начнут делать то же самое", – сказал Зеленский.

Президент Украины предостерег от хаоса, который может начаться из-за Третьей мировой войны. По словам Зеленского, уже спровоцированные РФ пищевая опасность, энергетический кризис и война – это только начало.

"Извините, но это цветочки по сравнению с тем, что будет. Не дай бог, чтобы Россия победила в этой войне. Сколько можно становиться на этой же грабле?", — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский призвал страны Африки отказаться от встреч с чиновниками России.

Эксканцлер Германии встретился с Путиным и заговорил о мире

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