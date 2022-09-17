"Это начало уничтожения Земли": Зеленский оценил вероятность применения РФ ядерного оружия

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что Россия не применит ядерное оружие, потому что для Москвы – это инструмент шантажа всего мира.

Глава государства уверен, что мощные разведки мира не дадут РФ даже шанс подумать о возможности применения ядерного оружия.

Об этом глава Украины сказал в интервью Reuters, видео которого опубликовал на своей странице в телеграмм-канале.

"Это начало уничтожения Земли. Я даже не могут понять, как это могут допустить спецслужбы и разведки мира, "понимай мир", чтобы России предоставить даже шанс про это думать. Мне кажется, что этого не будет, но, тем не менее, мы не можем с вами что-то прогнозировать с этим государством, от него можно ожидать что угодно, но бояться чего-то, что может сделать Россия, а потому пойти с ними на какое-то согласие — это самый плохой результат, на который можно пойти. Третья мировая война, потому что это предоставляет таким государствам, как Россия, или государствам, которые об этом думают, что они способны использовать ядерное оружие, чтобы захватывать чужие территории, угрожая применением ядерного оружия", — сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что со страной, шантажирующей ядерным оружием, не может идти ни о каких переговорах.

"Не может быть диалога с людьми, угрожающими ядерным оружием. Я не считаю, что с ними можно говорить. Поэтому, когда раздаются те или иные месседжи по российскому телевидению, заявления известных российских политиков, не надо даже дальше слушать и анализировать это. Понять, кто это сказал, и сделать так, чтобы этот человек в дальнейшем не угрожал. Вот что нужно делать миру", — добавил он.

Напомним, американский президент Байден предостерег Путина о применении химического или ядерного оружия против Украины.

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