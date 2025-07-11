"Это надо сделать немедленно": Залужный объяснил, как не допустить превосходство России в войне

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / © Associated Press

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Украина должна как можно быстрее сформировать новую парадигму защиты военнослужащих, которая будет отвечать реалиям современной войны.

Об этом пишет посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для «Украинской правды».

«Стало очевидным, что сегодня дешевые и массовые вооружения способны истощать очень дорогое и мощное оружие. Все это вроде бы дает шанс Украине выдерживать удар и формировать асимметричные стратегии. Несмотря на созданные новые измерения и невиданные ранее перспективы для дальнейшего развития отечественного оборонно-промышленного комплекса, к сожалению, сегодня единственной точкой опоры на фронте остается украинский солдат», — отметил Залужный.

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Он отметил, что в условиях массового применения беспилотников и технологий украинский боец превратился в постоянную цель В то же время пополнять человеческие потери быстро невозможно, а главной опорой фронта остаются именно солдаты.

«Учитывая физическую невозможность быстрого пополнения именно человеческих потерь, возникает насущная необходимость в разработке и формировании новой парадигмы защиты солдата. Эта парадигма должна быть адаптирована к сегодняшним реалиям и потребностям — как обороны, так и наступления. Все это необходимо разработать быстро. Ведь существует риск не только выгорания основного стержня сопротивления, а также достижения противником преимущества путем создания собственной системы защиты. Это требует не только упорства, креативности и способности украинской нации переносить на своих плечах весь груз войны

Однако Залужный отметил, что это не может быть стратегией долговременной борьбы, и вряд ли сможет существенно повлиять не только на ситуацию на фронте, но и на достижение победы.

«Становится очевидным, что нужно системно привлекать ведущие технологии для создания уникальных инновационных решений», — добавил посол Украины в Великобритании.

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