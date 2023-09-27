"Это надолго": оккупант рассказал брату о достойном отпоре от украинской армии во время боя (перехват)

По подсчету оккупанта, война будет длиться минимум два года.

Разведка перехватила очередной разговор окупантов, где захватчик жалуется брату на то, что война для него будет продолжаться еще долго, потому что ВСУ наносят достойные ответные удары на фронте.

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР.

"Это надолго, потому что, бл**, огрызаются крепко, с*ки, огрызаются они здесь", — говорит солдат во время рассказа брату о достойном ответе украинской армии на поле боя.

По словам оккупанта, его подразделение "будут опрокидывать на Запорожье", а на его место приедут те, кто там "опили***лись".

По его словам, боевые действия продлятся минимум два года, потому что ВСУ "безбожно х**рят". Он также жалуется, что многое бывал, но такой отпор видит впервые.

Напомним, ранее ГУР перехватило разговор россиян, где они жалуются на отсталость российской армии и восхищаются преимуществом ВСУ в техническом обеспечении.

Также задукомментирован разговор русского солдата с женой, во время которого он делится опытом убийств украинцев.

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