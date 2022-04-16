"Это напомнило те картины, которые были у нас в 2008 году": делегация парламента Грузии посетила Бучу и Ирпень

"Это напомнило те картины, которые были у нас в 2008 году": делегация парламента Грузии посетила Бучу и Ирпень

Спикер грузинского парламента однозначно назвал действия России военным преступлением.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и находившиеся в Киеве с визитом грузинские депутаты посетили Бучу и Ирпень, чтобы увидеть зверства и разрушения, совершенные армией России.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"Мы должны видеть все и посетить Бучу, где стали свидетелями того, как в 21 веке осуществляется агрессия, которая не имеет границ и которая бесчеловечна. Это напомнило те картины, которые мы могли наблюдать в 2008 году в Грузии, в Цхинвальском регионе и также во время событий в Абхазии. И потому грузинский народ, как никто, понимает то, что испытывают украинский народ и парламент сейчас во время вашего противостояния этой агрессии", — сказал он.

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Спикер добавил, что эти зверства должны быть наказаны должным образом не только военным путем, но и юридически. Поэтому Грузия стала одной из стран, которые подали обращение в Международный уголовный суд по расследованию преступлений России в Украине.

В ответ спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил глубокую благодарность грузинским парламентариям и передал благодарность всему грузинскому народу, который не только поддерживает Украину, помогает украинским переселенцам, но и отправил много славных грузинских добровольцев стоять бок о бок с украинскими землями.

Напомним, в Киев прибыла делегация парламента Грузии с посланием от своего народа о поддержке украинского народа в борьбе с агрессором.

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