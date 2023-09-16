"Это наш полуостров": Данилов рассказал, что будет с россиянами в Крыму

Если россияне не уйдут из временно оккупированного Крыма самостоятельно, Украине придется "выкурить" их оттуда.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио".

По словам Данилова, во время атак на Крым Украина использует собственные ракетные разработки, которые "не хуже западных"

"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы будем считать необходимым", — сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что ракетная программа Украины, которая была начата в 2020 году, уже дает свои плоды. Обстрелы Крыма будут продолжаться, какие бы действия не предпринимали россияне.

Напомним: