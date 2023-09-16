"Это наш полуостров": Данилов рассказал, что будет с россиянами в Крыму

Секретарь СНБО предупредил, что обстрелы будут продолжаться.
Если россияне не уйдут из временно оккупированного Крыма самостоятельно, Украине придется "выкурить" их оттуда.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио".
По словам Данилова, во время атак на Крым Украина использует собственные ракетные разработки, которые "не хуже западных"
"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы будем считать необходимым", — сказал секретарь СНБО.
Он также отметил, что ракетная программа Украины, которая была начата в 2020 году, уже дает свои плоды. Обстрелы Крыма будут продолжаться, какие бы действия не предпринимали россияне.
Напомним:
- глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию.
- военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.
- бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес ранее говорил, что Вооруженные силы Украины до февраля 2023 года будут создавать условия для операции по освобождению Крыма, а уже летом этого года им удастся деоккупировать полуостров.
- глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что возвращение Крыма состоится военным путем в 2023 году.
- западные СМИ пишут, что освобождение Крыма зависит прежде всего от готовности США предоставить Украине дальнобойные снаряды.
- в Пентагоне сомневаются, что украинские защитники могут деоккупировать аннексированный Крым в ближайшем будущем