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"Это наш полуостров": Данилов рассказал, что будет с россиянами в Крыму

"Это наш полуостров": Данилов рассказал, что будет с россиянами в Крыму

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: Associated Press

Секретарь СНБО предупредил, что обстрелы будут продолжаться.

Если россияне не уйдут из временно оккупированного Крыма самостоятельно, Украине придется "выкурить" их оттуда.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио".

По словам Данилова, во время атак на Крым Украина использует собственные ракетные разработки, которые "не хуже западных"

"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы будем считать необходимым", — сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что ракетная программа Украины, которая была начата в 2020 году, уже дает свои плоды. Обстрелы Крыма будут продолжаться, какие бы действия не предпринимали россияне.

Напомним:

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