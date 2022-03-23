"Это наша историческая миссия – победить извечного врага": Маляр озвучила пять вещей, которые нужно знать о войне с Россией

"Это наша историческая миссия – победить извечного врага": Маляр озвучила пять вещей, которые нужно знать о войне с Россией

Эта война будет длиться некоторое время.

Заместитель министра обороны Анна Маляр озвучила пять вещей, которые нужно знать об этой войне.

Об этом онанаписала в сообщении Facebook.

Эта война заведомо проигрышна для РФ независимо от того, сколько она продлится. Именно поэтому действия России иррациональны – потому что они пошли войной против государства и армии, которые уже 8 лет эффективно сдерживали их продвижение в глубь территории Украины. Мы были готовы к этой войне, насколько нам позволяли наши возможности. Поэтому враг не смог мгновенно достичь своих целей и Вооруженные силы остановили наступательную активность врага. Это не просто война. Это наша историческая миссия – победить извечного врага. Сейчас мы на пике нашей силы и единства. Есть шанс наконец-то поставить точку на имперских амбициях РФ. Численность Вооруженных сил 261 тысяча, из которых военных – 215 тысяч. Они защищают 1800 км фронта и 42 миллиона человек. В военное время к этим 215 тысячам прилагаются мобилизованные лица. Вспомните эти цифры, когда будете писать посты и комментарии с вопросом, почему вас мобилизуют, если вы не держали никогда оружие в руках. Военно-учетным специальностям учат от 5 до 15 дней. И сегодня для обороны государства нужны все, кого мобилизуют. Эта война будет длиться некоторое время. Чем масштабнее цель, тем больше усилий и времени уйдет на ее достижение. Поэтому настройтесь на путь к победе. Прекратите волноваться и нервничать, начните нормально спать и по возможности занимайтесь физическими упражнениями – потому что для достижения победы вам нужны силы.

"И наконец — составьте список вещей, которые вы должны сделать в первую очередь после победы", — добавила она.

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