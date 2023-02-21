Это настоящее послание России миру, а не обращение Путина: Зеленский — о кровавом обстреле Херсона

Украинский президент Владимир Зеленский назвал обстрел россиянами Херсона 21 февраля "зверським" и выразил искренние соболезнования родным погибших.

Об этом глава государства сказал в традиционном видеообращении во вторник, 21 февраля.

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"Российская армия сегодня еще раз зверски обстреляла Херсон. Есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных... Этот российский обстрел не имел и не мог иметь никакой военной цели. Как и тысячи подобных российских обстрелов, которые являются настоящими посланием России мира. Государство-террорист ударами ракет по улицам городов, по жилым домам, по школам, по аптекам и больницам, по церквям, по остановкам автобусов, по рынкам, по электростанциям пытается сказать миру, что с террором якобы стоит считаться", — подчеркнул он.

Зеленский заверил, что украинские правоохранительные органы и силовики найдут каждого российского преступника, который будет уничтожен за жестокую агрессию.

"Я уверен, что мы поставим на место государство-террориста. Все вместе: украинцы и мир. Наша армия, наша разведка, наша Служба безопасности и другие украинские силы найдут и уничтожат тех, кто наносит эти жестокие удары по Херсону, по другим нашим городам и регионах. А шире – мы докажем, что учитывать стоит только человечность, только Устав ООН и только право каждого народа жить свободно и защищено от террора и таких сумасшедших агрессий, как российская", — отметил украинский президент.

Глава государства поблагодарил" всех, кто защищает наше государство! Я благодарю всех, кто воюет за Украину на фронте прямо сейчас, кто держит наши границы, кто бережет наше небо, наше море, кто производит и поставляет технику и боеприпасы для наших воинов и кто обеспечивает нас качественной разведывательной информацией!".

Россия обстреляла Херсон во время речи Путина

Напомним, что во вторник, 21 февраля, когда российский диктатор Путин выступал с "интересной" речью, его войска в Херсоне обстреляли объекты гражданской инфраструктуры, в том числе рынок и автобусную остановку. Сразу сообщалось о 6 убитых и 13 раненых.

Впоследствии в городском совете уточнили, что в результате российского обстрела Херсона пять человек погибли, еще 16 были ранены и госпитализированы. После этой атаки в городе снова раздались звуки взрывов.