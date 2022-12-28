"Это называется слава России, бл**ь": нетрезвый оккупант рассказал, как они уничтожали Мариуполь

Оккупант признался, что им было плевать на гражданских.

Российский оккупант из Бурятии во время разговора в одной из социальных сетей рассказал, как они уничтожали Мариуполь. Захватчик говорит, что россияне обстреливали жилые дома, потому что им повсюду казалось, что там есть украинские защитники.

Видео опубликовал телеграмм-канал "Оперативный ВСУ".

На видео бурят говорит, что россияне боялись защитников Мариуполя и считали, что они могут находиться в жилых домах, поэтому беспощадно расстреливали многоэтажки.

Оккупант из Бурятии: "Там под чистую, все х**рыли".

Его собеседник: "Но там, что люди были, сто тысяч человек погибли, всем было безразлично?"

Оккупант из Бурятии: "Всем п**уй было. Это называется: "Слава России", бл**ь".

Трагедия в Мариуполе

Оборона Мариуполя продолжалась с 24 февраля по 20 мая. 82 дня украинские защитники боролись за город, находясь в полном окружении.

За это время россияне беспощадно обстреливали город из всех видов оружия, убивая украинцев. Оккупанты нанесли массированных авиаударов по роддому, больницам и драмтеатру, где находились люди. Пока точное количество погибших гражданских неизвестно, поскольку россияне после оккупации города уничтожают доказательства своих военных преступлений.

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