"Это называется слава России, бл**ь": нетрезвый оккупант рассказал, как они уничтожали Мариуполь

Оккупант признался, что им было плевать на гражданских.
Российский оккупант из Бурятии во время разговора в одной из социальных сетей рассказал, как они уничтожали Мариуполь. Захватчик говорит, что россияне обстреливали жилые дома, потому что им повсюду казалось, что там есть украинские защитники.
Видео опубликовал телеграмм-канал "Оперативный ВСУ".
На видео бурят говорит, что россияне боялись защитников Мариуполя и считали, что они могут находиться в жилых домах, поэтому беспощадно расстреливали многоэтажки.
Оккупант из Бурятии: "Там под чистую, все х**рыли".
Его собеседник: "Но там, что люди были, сто тысяч человек погибли, всем было безразлично?"
Оккупант из Бурятии: "Всем п**уй было. Это называется: "Слава России", бл**ь".
Трагедия в Мариуполе
Оборона Мариуполя продолжалась с 24 февраля по 20 мая. 82 дня украинские защитники боролись за город, находясь в полном окружении.
За это время россияне беспощадно обстреливали город из всех видов оружия, убивая украинцев. Оккупанты нанесли массированных авиаударов по роддому, больницам и драмтеатру, где находились люди. Пока точное количество погибших гражданских неизвестно, поскольку россияне после оккупации города уничтожают доказательства своих военных преступлений.
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