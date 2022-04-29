"Это не будет быстро": Данилов заявил, что оружие от США изменит позиции сторон

"Это не будет быстро": Данилов заявил, что оружие от США изменит позиции сторон

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что оружие, которое Украина получает от союзников, включая США, обязательно изменит позиции сторон. Однако это не будет происходить так быстро, как этого хотелось бы.

Украинские военные уже начали учиться воспользоваться новым вооружением.

Об этом Данилов рассказал в интервью "Радио свобода".

"Оно (оружие – ред.) обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как бы нам хотелось", – сказал секретарь СНБО.

В то же время, он сообщил, что украинские бойцы уже начали тренироваться пользоваться новым вооружением.

"Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще две-три недели каждый день просили "Предоставьте нам тяжелое оружие", то на сегодняшний день этот вопрос уже решен", — добавил Данилов.

Он заверил, что уже в ближайшее время российские оккупанты почувствуют на себе новое оружие.

Напомним, 28 апреля Регламентный комитет Палаты представителей США утвердил законопроект о ленд-лизе для Украины, который должен упростить и ускорить передачу вооружения. Документ еще предстоит утвердить президенту США Джо Байдену.

Кроме того, 28 апреля немецкий Бундестаг поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения.

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