"Это не был дружеский визит": канцлер Австрии прокомментировал "жесткую" встречу с Путиным

Карл Нехаммер отметил, что встреча с российским диктатором была жесткой.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что это был "не дружеский визит", а "жесткая встреча". Он призвал лидера государства-агрессора прекратить войну в Украине.
Об этом говорится в заявлении офиса австрийского канцлера.
"Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и собственными глазами увидел неизмеримые страдания, причиненные российской захватнической войной", — сказал канцлер Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Разговор в резиденции Путина в Новосибирске продолжался 75 минут. После этого не последовало заявлений для прессы.
По словам Нехаммера, поездка в Москву и переговоры с президентом Путиным является для него обязанностью.
"Обязанность, вытекающая из ответственности, чтобы добиться прекращения боевых действий или, по крайней мере, гуманитарного прогресса для пострадавшего мирного населения в Украине. Для меня нет альтернативы, потому что нужно искать прямые переговоры с Россией, несмотря на все отличия", — говорится в заявлении канцлера. .
Карл Нехаммер отметил, что встреча с российским диктатором была жесткой и заявил Путину, что миру известно о военных преступлениях россиян в Украине и их обязательно будут расследовать. Также он подчеркнул, что санкции против РФ будут только усиливаться.
Напомним, в субботу, 9 апреля, с визитом солидарности в Украину прибыл канцлер Австрии Карл Нехаммер. Европейский политик встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил зверства российских войск в Киевской области, в частности в Буче, и отметил важность расследования этих военных преступлений.