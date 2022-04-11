"Это не был дружеский визит": канцлер Австрии прокомментировал "жесткую" встречу с Путиным

"Это не был дружеский визит": канцлер Австрии прокомментировал "жесткую" встречу с Путиным

Карл Нехаммер отметил, что встреча с российским диктатором была жесткой.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что это был "не дружеский визит", а "жесткая встреча". Он призвал лидера государства-агрессора прекратить войну в Украине.

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Об этом говорится в заявлении офиса австрийского канцлера.

"Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и собственными глазами увидел неизмеримые страдания, причиненные российской захватнической войной", — сказал канцлер Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Разговор в резиденции Путина в Новосибирске продолжался 75 минут. После этого не последовало заявлений для прессы.

По словам Нехаммера, поездка в Москву и переговоры с президентом Путиным является для него обязанностью.

"Обязанность, вытекающая из ответственности, чтобы добиться прекращения боевых действий или, по крайней мере, гуманитарного прогресса для пострадавшего мирного населения в Украине. Для меня нет альтернативы, потому что нужно искать прямые переговоры с Россией, несмотря на все отличия", — говорится в заявлении канцлера. .

Карл Нехаммер отметил, что встреча с российским диктатором была жесткой и заявил Путину, что миру известно о военных преступлениях россиян в Украине и их обязательно будут расследовать. Также он подчеркнул, что санкции против РФ будут только усиливаться.

Напомним, в субботу, 9 апреля, с визитом солидарности в Украину прибыл канцлер Австрии Карл Нехаммер. Европейский политик встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил зверства российских войск в Киевской области, в частности в Буче, и отметил важность расследования этих военных преступлений.