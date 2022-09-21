"Это не действия уверенной в себе страны": в Белом доме прокомментировали частичную мобилизацию Путина

В Белом доме отреагировали на решение российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации.

Там считают, что она обусловлена успехами Украины на поле боя.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Россия со скрипом ищет кадры для участия в этой войне. Это не действия уверенной в себе страны. Это не проявление силы, а совсем наоборот", – заявил Салливан.

В то же время он подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут противостоять этим очевидным усилиям со стороны России и будут твердо стоять на стороне Украины и украинского народа.

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Напомним, что диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию и подписал соответствующий указ.

"Она касается только тех, кто находится в запасе и проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт... Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня", — заявил глава Кремля.

Ранее эксперт объяснил, почему объявление всеобщей мобилизации в России будет значительным ударом по режиму Путина.

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