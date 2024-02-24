Это не кадры из боевика: один украинский штурмовик героически отразил атаку 10 окупантов (видео 18+)

В одном из направлений один воин 8 отдельного горно-штурмового батальона "Эдельвейс" героически отразил атаку десяти оккупантов.

Видео опубликовала 8 ОГШБ 10 ОГШБр "Эдельвейс".

Также читайте Потери армии РФ за два года войны стали абсолютным рекордом: анализ военного эксперта

Героические действия украинского военного заставили командира окупантов сражаться в истерике. Командир окупантов бьется в истерике, указывая штурмовикам, что делать. "Заходить слева...", "Заползти...", "Закидывать гранатами...". "Бл*дь, вас один человек сдерживает! Один! Десять".

"Он не может понять, как столько российского мяса не может отбить позицию с одним бойцом. Конечно, ведь захватчики не представляют, на что способны украинцы, защищая свою землю", — говорится в сообщении к видео.

Отмечается, что "героическое событие произошло еще в декабре. Один-единственный "эдельвейс" удерживает позицию, хладнокровно отражая атаку десяти оккупантов. На видео хорошо видно, как орки, как черви, крутятся, ползают вокруг окопа, где сидит наш боец. Он профессионально отгоняет нашествие гранатами и автоматом".

Внимание! Видео содержит жестокие сцены, которые могут шокировать. 18+

Украинский боец героически выдержал ближний бой с 10 оккупантов, что довело командира РФ до истерики

По информации прессслужбы бригады, бой закончился мертвыми и изуродованными оккупантами, которых методически уничтожала арта и дроны. Украинский воин остался жив-здоров. Он заставил то, что осталось от врага, убегать, отстояв позицию и дождавшись подкрепления.

Напомним, руководитель разведки Кирилл Буданов рассказал, как в ГУР узнали о подготовке россиян к нападению 24 февраля 2022 года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.