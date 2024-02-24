Это не кадры из боевика: один украинский штурмовик героически отразил атаку 10 окупантов (видео 18+)

Бой закончился мертвыми и изуродованными оккупантами, украинский воин остался жив-здоров.
В одном из направлений один воин 8 отдельного горно-штурмового батальона "Эдельвейс" героически отразил атаку десяти оккупантов.
Видео опубликовала 8 ОГШБ 10 ОГШБр "Эдельвейс".
Героические действия украинского военного заставили командира окупантов сражаться в истерике. Командир окупантов бьется в истерике, указывая штурмовикам, что делать. "Заходить слева...", "Заползти...", "Закидывать гранатами...". "Бл*дь, вас один человек сдерживает! Один! Десять".
"Он не может понять, как столько российского мяса не может отбить позицию с одним бойцом. Конечно, ведь захватчики не представляют, на что способны украинцы, защищая свою землю", — говорится в сообщении к видео.
Отмечается, что "героическое событие произошло еще в декабре. Один-единственный "эдельвейс" удерживает позицию, хладнокровно отражая атаку десяти оккупантов. На видео хорошо видно, как орки, как черви, крутятся, ползают вокруг окопа, где сидит наш боец. Он профессионально отгоняет нашествие гранатами и автоматом".
Внимание! Видео содержит жестокие сцены, которые могут шокировать. 18+
По информации прессслужбы бригады, бой закончился мертвыми и изуродованными оккупантами, которых методически уничтожала арта и дроны. Украинский воин остался жив-здоров. Он заставил то, что осталось от врага, убегать, отстояв позицию и дождавшись подкрепления.
Напомним, руководитель разведки Кирилл Буданов рассказал, как в ГУР узнали о подготовке россиян к нападению 24 февраля 2022 года.
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