"Это не капитуляция оккупантов": в Минобороны рассказали, что на самом деле замышляет армия РФ

"Это не капитуляция оккупантов": в Минобороны рассказали, что на самом деле замышляет армия РФ

Харьков, Харьковская область, Мариуполь, Донецкая и Луганская области — цели Путина, говорит Маляр.

В Украине, несмотря на незначительный уход российских оккупационных войск, с некоторых территорий остается риск эскалации и есть вероятность ракетных ударов, в том числе и по крупным городам.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Несмотря на то, что Киевская область, Черниговская и даже из Сумской сегодня происходит перемещение и вывод, на самом деле это не означает его капитуляцию. На самом деле враг концентрирует свои силы в других регионах. Часть войск выводит в Беларусь и там их укрепляет, перегруппировывает, там укрепляет личный состав", — объяснила Маляр.

По ее словам, на сегодняшний день остается высокая опасность на Востоке, потому что это цель оккупантов.

"И Харьков, Харьковская область, Донецкая область, Луганская область. Мы знаем страшную историю, то, что сейчас происходит с Мариуполем, это тоже цель врага. Есть ракетные удары уже и по Одессе", — добавила она.

Напомним, Путин меняет план войны: до 9 мая ему нужна хоть какая-то "победа", поэтому бросает силы на Донбасс.

Ранее Кличко рассказал, сколько еще советует подождать киевлянам прежде, чем возвращаться в столицу.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.