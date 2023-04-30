"Это не когда кто по радио передал и все побежали": майор запаса о начале контрнаступления

Эксперт призвал не путать, что должно быть в начале, а что – в конце успешного контрнаступления.

В представлении большинства украинцев контрнаступление – это бегство оккупантов и освобождение территорий. Однако первые шаги контрнаступления – уничтожение складов боеприпасов и скоплений силы врага. И они уже начались. В то время как окончательное освобождение оккупированных территорий состоится уже в конце операции.

Об этом заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман "24 канала".

"Контрнаступление уже идет. Надо понять, что контрнаступление – это не когда кто-то по радио передал начало и все побежали. Действия непосредственно по суше, когда мы видим, как движется тяжелая техника и идет пехота – это не начало контрнаступления, это его финальный этап", – объяснил Гетман.

Как пример, эксперт привел мощную "бавовну" в оккупированном Севастополе, который случился 29 апреля.

Также Гетман прокомментировал "загадочную улыбку" президента Зеленского, когда журналисты спрашивали его о контрнаступлении.

"О улыбке господина Зеленского – думаю, это было от души у него. Он просто не удержался, потому что является одним из 5 человек, которые, как говорил господин Данилов, знает, как все будет происходить. Эта улыбка означает, что мы подготовили что-то очень интересное и не очень приятное для россиян", – сказал эксперт.

Ранее в ВСУ объяснили, что "бавовна" в оккупированном Севастополе – это один из элементов подготовки украинской армии к активным действиям. Также в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление началось "небольшими шагами".

По мнению журналистов Foreign Policy, первые 24 часа контрнаступления станут решающими.

По информации издания Politico, администрация Байдена опасается последствий, если контрнаступление ВСУ не удастся.

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