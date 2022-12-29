Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Это не конфликт с инопланетянами": Кислица раскритиковал генсека ООН из-за фразы "на Украине"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4537
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Это не конфликт с инопланетянами": Кислица раскритиковал генсека ООН из-за фразы "на Украине"

Фото: Associated Press

Кислица призвал ООН называть события своими именами.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица подверг критике генсека ООН Антониу Гутерриша из-за пропагандистского выражения "на Украине", которое он употребил во время своего обращения.

Об этом Кислица написал в Twitter.

"Так давайте же – перейдем от слов к делу – наберитесь смелости в секретариате ООН использовать правильные "слова": не "война на Украине", а война против Украины, агрессия РФ против Украины, а не конфликт с инопланетянами. Начните с себя! А дальше все пойдет", – написал он.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. В тот же день российский диктатор Путин объявил о проведении "специальной военной операции на территории Украины с целью демилитаризации и денацификации".

Россия с первых дней наносит террористические ракетные удары по территории Украины, убивая украинцев и уничтожая гражданскую инфраструктуру.

Читайте также:

Взрывы в Киеве: обломки российских ракет упали на дома

Взрывы в Киеве: обломки российских ракет упали на дома

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4537
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация