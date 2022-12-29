"Это не конфликт с инопланетянами": Кислица раскритиковал генсека ООН из-за фразы "на Украине"

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица подверг критике генсека ООН Антониу Гутерриша из-за пропагандистского выражения "на Украине", которое он употребил во время своего обращения.

Об этом Кислица написал в Twitter.

"Так давайте же – перейдем от слов к делу – наберитесь смелости в секретариате ООН использовать правильные "слова": не "война на Украине", а война против Украины, агрессия РФ против Украины, а не конфликт с инопланетянами. Начните с себя! А дальше все пойдет", – написал он.

Так давайте же – перейдем от слов к делу – наберитесь смелости в Секретариате ООН использовать правильные «слова»: не «война на Украине», а война против Украины, агрессия РФ против Украины, а не конфликт с инопланетянами. Начните с себя! А дальше все пойдет https://t.co/P39HdmD1di — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 29, 2022

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. В тот же день российский диктатор Путин объявил о проведении "специальной военной операции на территории Украины с целью демилитаризации и денацификации".

Россия с первых дней наносит террористические ракетные удары по территории Украины, убивая украинцев и уничтожая гражданскую инфраструктуру.

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