Это не масштабное наступление: в ISW оценили действия россиян на границе Донецкой и Запорожской областей

Российские захватчики возобновили наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и добились там некоторых тактических успехов. Однако пока это не выглядит частью масштабных оперативных наступательных усилий.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Эти тактические успехи не результат внезапного или неожиданного прорыва российских войск", — говорится в отчете.

Аналитики напоминают, что в начале октября российские войска активизировались на участке фронта на западе Запорожской области вблизи Каменского (южнее Степногорска).

Но эта активность пока была ограниченной и привела лишь к незначительным тактическим достижениям.

В то же время, россияне могут снова активизироваться на менее активных участках фронта на юге Украины, чтобы отвлечь внимание ВСУ от приоритетных наступательных операций России в Донецкой области. А также для того, чтобы зафиксировать украинские войска вдоль фронта на юге Украины и не допустить передислокацию ВСУ в Донецкую область.

"Однако ISW не фиксировал сообщений о том, что российские войска совершают заметно масштабные наступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей или накапливают живую силу и материальные средства для усиленных наступательных усилий, сравнимых с российскими наступательными операциями на востоке Украины. Войска РФ, напротив, передислоцировали силы, которые ранее находились в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей и других местах на юге Украины, чтобы ответить на украинское вторжение в Курскую область", — отметили эксперты.

Ранее в британской разведке сообщили, что следующими целями оккупантов после Угледара могут стать населенные пункты на Запорожском направлении. Наступление ожидается в ближайшие недели.

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