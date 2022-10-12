Это не месть за Крымский мост: нардеп раскрыл новые подробности ракетной атаки РФ

Массированные ракетные удары по Украине не были местью президента РФ Владимира Путина за подрыв Крымского моста, поскольку они готовились заранее.

Об этом рассказал народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на Youtube-канале ТСН.

На вопрос относительно мести за Крымский мост нардеп ответил: "Это точно не так".

Как рассказал Вениславский, Главное управление разведки "сообщало в комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки еще с конца сентября, что такие террористические атаки готовятся и они будут осуществлены".

По его словам, Путин отдал приказ провести ракетную атаку именно сейчас, потому что "нужно было продемонстрировать свою решимость".

"Но это было неизбежно и подготовлено заранее. Такие решения не принимаются очень быстро, они нуждаются в определенной военной подготовке. Это для нас очевидно. Поэтому Крымский мост был лишь одним из поводов, но точно не причиной нанесения массированных ракетных ударов", — пояснил депутат.

Массированный обстрел Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты. Многие ракеты попали по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве. В результате вражеских атак погибли 11 человек, травмированы – 89.

11 октября оккупанты снова атаковали Украину ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ракетный удар стал ответом на "разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России", то есть подрыв Крымского моста 8 октября.

Однако в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что массированные ракетные удары по Украине россияне планировали еще с 2-3 октября, основной целью РФ было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности.

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