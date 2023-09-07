Это не мобилизация: ВСУ объяснили военный учет женщин

Какие обязанности будут у женщин, которые станут на учет?

Военный учет – это не мобилизация женщин -медиков, а выполнение изменения в Закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве.

Об этом говорится в разъяснении Сухопутных войск ВС Украины.

Напомним, 7 октября 2022 года ВР приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" (регистр. №6482), которым устанавливается взятие женщин определенных профессий на военный учет по их желанию.

Кто должен прийти в ТЦК и СП

С 1 октября на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики в возрасте от 18 до 60 лет:

врачи,

медсестры,

стоматологи,

акушерки,

фармацевты

Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.

Согласно новому порядку военного учета, женщины с другими специальностями, родственными военной, могут встать на учет по собственному желанию. Список специальностей можно прочитать в тексте закона.

Как стать на учет женщинам

Процедура регистрации на военный учет осуществляется в ТЦК.

Необходимые документы:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3х4.

"В ТЦК заведут особое дело. Впоследствии женщина должна быть направлена на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе. Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить так же, как и у мужчин: должны осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Единственное отличие – женщины должны пройти еще обзор у гинеколога", – объяснили специалисты.

Какие обязанности будут у женщин, которые станут на учет

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Такие женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами. То есть законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин.

Беременные женщины и женщины-матери: нужно ли становиться на военный учет?

Законом установлено, что исключением являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске. По статье 73 расписания заболеваний согласно Положению о ВЛК, беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности.

Уже призванные во время мобилизации женщины-военнослужащие имеют право на увольнение со службы по беременности (независимо от течения и срока) и в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ею шестилетнего возраста.

Медики-матери получают право на отсрочку, если воспитывают детей самостоятельно, имеют 3 и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также их муж служит в ВСУ.

Для этого необходимо посетить свой ТЦК и СП и предоставить все подтверждающие документы.

Нужно ли самостоятельно идти в ТЦК и СП

В ВСУ объясняют, что заведения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, которые осуществляют подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до завершения обучения представляют список таких женщин в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальное поддержки, на территории ответственности которых они расположены.

Указанные списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного (без определения степени их годности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Ответственность за уклонение от постановки на военный учет

За нарушение военнообязанными правил военного учета во время военного положения, на них может быть наложен штраф от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) (статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Напомним, военнообязанным женщинам могут ограничить выезд за границу. Однако должно быть принято соответствующее решение.

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