"Это не мы проводим": у Путина открестились от "референдумов" на Запорожье и Херсонщине

Администрация Кремля заявляет, что якобы это жители оккупированных территорий хотят, чтобы "референдум" прошел.

Администрация кремлевского диктатора Путина лжет, что Россия не готовит "референдумы" на временно оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что Россия якобы не собирается проводить псевдореферендумы.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

"Эти планы (проведение "референдума" – ред.), они же у жителей регионов. Это же не мы проводим референдумы. Здесь нужно понять, к кому господин Зеленский этим заявлением обращается", — заявил Песков.

Песков также говорит, что сейчас нет предпосылок для встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, переговорный процесс между украинской и российской делегациями – отсутствует, поскольку, как считают в Кремле, украинская делегация "ушла из радаров".

Напомним, Зеленский заявил, что после псевдореферендумов на оккупированных территориях переговоры будут невозможны.

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