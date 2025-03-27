"Это не на один-два года": эксперт о размещении европейского контингента в Украине

На территорию Украины могут быть введены европейские войска.

После достижения победы будет выстроена общая система безопасности и обороны. Это политика, которая будет определяться на десятилетия.

Об этом в эфире "Мы Украины" сказал эксперт Дмитрий Левусь.

Он подчеркнул, что этот сценарий наиболее реален в случае, если Россия никуда не денется. Более того, граница с РФ огромна, поэтому для сдерживания понадобятся значительные ресурсы.

"Это не на один и не на два года. Это политика, которая будет выстраиваться на десятилетия. А учитывая то, что эта граница имеет значительную протяженность, естественно, речь идет не о символических силах в виде двух рот", — пояснил политолог-международник Дмитрий Левусь.

Следует принять эти изменения, добавляет он, которые происходят прямо сейчас.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб не считает целесообразным для Финляндии отправлять войска в Украину для наблюдения за первоначальным прекращением огня. Это может произойти по достижении мира.

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